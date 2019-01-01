Лион и Зенит победителя в матче ЛЧ не выявили

Французский клуб активнее играл, но не сумел добыть победу.

Французский Лион и российский Зенит сыграли вничью 1:1 в матче первого тура группы G Лиги чемпионов.

Матч в целом прошел с минимумом опасных моментов. Если на первых минутах активнее начали игроки Зенита, то дальше Лион перехватил инициативу и начал опасно забрасывать мяч в штрафную. После одного из таких забросов Лунев выпустил мяч из рук и только вынос Ракицкого спас гостей от серьезных проблем.

В целом Лион играл первым номером, хотя и не сумел это преимущество воплотить гол. А вот Зенит забил. Азмун разыграл стеночку с Дзюбой на полукруге штрафной площади, забежал за спину Денайеру и одним касанием протолкнул мяч мимо Лопеша

Интересно, что перед этим Азмун нарушил правила, но сам же получил по ноге. Сердар собирался меняться, получил желтую карточку, но в последний момент показал, что продолжит игру, а через минуту забил.

Замена произошла в дебюте второго тайма и вышедший вместо Азмуна Оздоев сразу поймал на бедро Депая на углу штрафной площади и “привез“ пенальти. Мемфис сам же реализовал пенальти, идеально пробив в угол.

На кураже Лион мог забивать еще, но Рен-Аделаид откровенно простил Зенит, с 12 метров без помех по центру не попал под дальнюю штангу.

В целом Лион хоть и играл первым номером и пытался вырвать победу, но не наиграл на гол. Нелогичным было бы, если бы Зенит забил в контратаке, поэтому логичные 1:1.

Лион – Зенит 1:1

Голы: Депай, 50 (с пенальти) – Азмун, 41

Лион: Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле

Зенит: Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси

Предупреждения: Азмун, Ракицкий, Кузяев, Коне, Шатов.