Каштру: Гвардиола находится на самом топовом уровне, какой только может быть у тренера

Наставник "горняков" высоко оценил уровень своего коллеги из Манчестер Сити.

В среду, 18-го сентября, Шахтер встретится с Манчестер Сити в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне поединка в Харькове состоялась пресс-конференция, на которой главный тренер “горняков“ Луиш Каштру поделился мнением о коллеге из “горожан“ Пепе Гвардиоле.

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“Я знаю то, что знает абсолютно весь мир: это один из лучших тренеров мира, работающий в одном из лучших клубов мира. В лучшем чемпионате планеты.

На каком уровне он находится? Ни для кого не секрет: на самом топовом, какой только может быть у тренера“, - заявил Каштру.

Ранее Луиш Каштру также высказал свое мнение относительно украинского игрока Манчестер Сити Александра Зинченко.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.

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