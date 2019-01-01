Салах, Фирмино и Мане - в стартовом составе Ливерпуля на матч против Наполи

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодня, 17-го сентября, Ливерпуль и Наполи проведут матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Наполи на стадионе Сан-Паоло.

Главные тренеры команд уже объявили составы на этот поединок.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи - Кальехон, Аллан, Руис, Инсинье - Мертенс, Лосано.

Запасные: Оспина, Льоренте, Элмас, Максимович, Зьелински, Гулам, Милик.

Ливерпуль: Адриан - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Милнер - Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Келлехер, Вейналдум, Ловрен, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Шакири.

Напомним, матч Наполи - Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн трансляцией на нашем сайте.

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