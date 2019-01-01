Гвардиола: Купил квартиру в Украине

Наставник Манчестер Сити с юмором ответил на постоянные поездки в Украину на матчи против донецкого Шахтера.

Третий сезон подряд жребий сводит в групповом этапе Лиги чемпионов донецкий Шахтер и Манчестер Сити.

Главный тренер “горожан“ Пеп Гвардиола во время предматчевой пресс-конференции иронично ответил на вопрос о своих частых посещений Украины.

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“Я уже купил квартиру в Украине. Я играл против Шахтера много раз: с Барселоной, Баварией и теперь с Манчестер Сити. Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится“, - сказал Гвардиола.

Ранее специалист также отметил стиль игры Шахтера.

Напомним, матч Шахтер - Манчестер Сити состоится в среду, 18-го сентября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

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