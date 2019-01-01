Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Купил квартиру в Украине

Комментариев: 0
Наставник Манчестер Сити с юмором ответил на постоянные поездки в Украину на матчи против донецкого Шахтера.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Третий сезон подряд жребий сводит в групповом этапе Лиги чемпионов донецкий Шахтер и Манчестер Сити.

Главный тренер “горожан“ Пеп Гвардиола во время предматчевой пресс-конференции иронично ответил на вопрос о своих частых посещений Украины.

Читай также: Пятов: Шахтер всегда играет на победу

“Я уже купил квартиру в Украине. Я играл против Шахтера много раз: с Барселоной, Баварией и теперь с Манчестер Сити. Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится“, - сказал Гвардиола.

Ранее специалист также отметил стиль игры Шахтера.

Напомним, матч Шахтер - Манчестер Сити состоится в среду, 18-го сентября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол, Шахтер, Шахтер Донецк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь