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Каштру: Зинченко выполняет важные функции в Манчестер Сити

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Главный тренер Шахтера отметил, что украинец является топовым игроком.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру в преддверии предстоящего поединка против Манчестер Сити отметил украинского защитника “горожан“ Александра Зинченко.

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“Зинченко выполняет очень важные функции в Сити. Он крайний защитник, но с очень специфическими данными. Он не так часто отвечает за фланг, а больше переходит в середину и сужается.

Он помогает менять фланг атаки соперника. Перед ним есть Стерлинг, который также подключается, когда нужно. Также есть Давид Силва и де Брюйне. Он - очень интересный игрок и, конечно же, является одним из топовых в мире, особенно на этой позиции“, - сказал Каштру.

Ранее своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Шахтер Донецк, Александр Зинченко, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
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