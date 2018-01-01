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Гвардиола: Стиль игры Шахтера - быстрый пас и контратаки

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Специалист также отметил игру Тайсона, Марлоса и Тараса Степаненко.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Накануне матча Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити наставник "горожан" Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию.

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"Тайсон, Марлос и Степаненко - великолепные игроки. Знаю, что в команде больше нет Ракицкого, но у вас новый центральный защитник. Стиль игры Шахтера - быстрый пас и контратаки. Для нас важно поддерживать ритм игры.

Нам важно выиграть первую игру на выезде. Сложность Лиги чемпионов в том, что в группе дистанция очень короткая, всего шесть матчей. С Шахтером будет сложно и интересно. Я очень уважаю этот клуб.

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Каштру? Лично я его не знаю, но две-три игры Шахтера под его руководством я посмотрел. Лучший способ познакомиться с тренером - посмотреть, как играет его команда. Конечно, мы постараемся его обыграть", - сказал Гвардиола.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол
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