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Пятов: Шахтер всегда играет на победу

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Голкипер Шахтера отметил, что команда понимает, против кого им предстоит сыграть.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

В среду, 18-го сентября, донецкий Шахтер в Харькове примет Манчестер Сити в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне поединка состоялась пресс-конференция, на которой голкипер “горняков“ Андрей Пятов прокомментировал предстоящую встречу.

“Я не прогнозист, но знаю, что Шахтер всегда играет на победу. Конечно, мы будем добиваться максимального результата. Вполне понимаем, против кого нам предстоит играть. Посмотрим, кто как настроился.

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Очень приятно, что я 11 матчей провел против “горожан“. Самый памятный матч - это победный. Конечно, были большие поражения. Хотелось бы избежать их. Надеюсь, в этом матче все будет честно и правильно, и победит сильнейший“, - отметил Пятов.

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
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