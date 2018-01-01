Тайсон вместе с Шахтером прибыл в Харьков на матч Лиги чемпионов

Уже в среду "горняки" проведут матч против Манчестер Сити в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер прилетел в Харьков на матч ЛЧ ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер прилетел в Харьков, где в среду, 18-го сентября, проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

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Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял на поединок с чемпионом Англии 20 футболистов, в том числе и капитана команды Тайсона, который утром полностью отработал тренировку. Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Заявка донецкого клуба на матч Лиги чемпионов:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь;

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Манор Соломон, Марлос, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Тете, Маркос Антонио, Дентиньо;

Нападающий: Жуниор Мораес.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Манчестер Сити, которая начнется 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на это противостояние.

Ранее сообщалось, что "горожане" лишились защитника накануне матча с Шахтером.