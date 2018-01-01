Зинченко: Лига чемпионов - это для нас особенный трофей
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов накануне предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.
"Игрокам Манчестер Сити не надо проводить экскурсии в Харькове, это они уже будут мне показывать, куда проходить и что делать, так как это происходит в гостинице. Они здесь не новые. Думаю, многие из ребят уже присматривают здесь себе квартиры.
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Мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие. Мы просто сфокусированы на своей игре. И стараемся показывать максимальный результат. Мы будем сражаться за все титулы, но Лига чемпионов - это для нас особенный трофей. Я не могу выделить, ибо АПЛ для нас является приоритетом.
Правый фланг Шахтера? Конечно, я могу назвать футболистов, которые могут играть на этой стороне. Что я могу сказать? Квалифицированные игроки. Марлоса могу выделить. Конечно, будет интересно противостоять", - сказал Зинченко.
Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится в среду, 18-го сентября, в Харькове.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что букмекеры считают фаворитом этого противостояния “горожан“.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити лишился защитника накануне матча против Шахтера.
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