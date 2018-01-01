Зинченко: Лига чемпионов - это для нас особенный трофей

Украинец прокомментировал предстоящий матч против донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов накануне предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

"Игрокам Манчестер Сити не надо проводить экскурсии в Харькове, это они уже будут мне показывать, куда проходить и что делать, так как это происходит в гостинице. Они здесь не новые. Думаю, многие из ребят уже присматривают здесь себе квартиры.

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Мы не смотрим на букмекеров и то, что говорят другие. Мы просто сфокусированы на своей игре. И стараемся показывать максимальный результат. Мы будем сражаться за все титулы, но Лига чемпионов - это для нас особенный трофей. Я не могу выделить, ибо АПЛ для нас является приоритетом.

Правый фланг Шахтера? Конечно, я могу назвать футболистов, которые могут играть на этой стороне. Что я могу сказать? Квалифицированные игроки. Марлоса могу выделить. Конечно, будет интересно противостоять", - сказал Зинченко.

Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится в среду, 18-го сентября, в Харькове.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом этого противостояния “горожан“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити лишился защитника накануне матча против Шахтера.