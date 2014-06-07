Манчестер Сити лишился защитника накануне матча против Шахтера

Джон Стоунз не сможет помочь команде в матче первого круга группового этапа Лиги чемпионов.

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз, который попал в заявку "горожан" на матч Лиги чемпионов против Шахтера, не сможет помочь своей команде.

Как сообщает пресс-служба "горожан", у 25-летнего футболиста диагностировали мышечное повреждение. На восстановление защитнику потребуется порядка четырех - пяти недель.

PEP: @PhilFoden is a virus problem with his stomach and not able for this game, I think (he will be back) for the next one.



John Stones got injured this morning. The Problem is muscular... 4-5 weeks. — Manchester City (@ManCity) 17 сентября 2019 г.

Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится в среду, 18-го сентября, в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом этого противостояния "горожан".