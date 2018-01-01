ПСЖ выпустил ролик с FIFA 20 к игре против Реала

Киберспорт встречает групповой этап Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ анонсировал групповой матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА против Реала роликом из FIFA 20.

Матч между командами пройдет в среду, 18-го сентября, на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Спортbigmir)net.