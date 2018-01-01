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ПСЖ выпустил ролик с FIFA 20 к игре против Реала

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Киберспорт встречает групповой этап Лиги чемпионов.
ПСЖ - Реал Мадрид
ПСЖ - Реал Мадрид
Getty Images

Французский клуб ПСЖ анонсировал групповой матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА против Реала роликом из FIFA 20.

 

Матч между командами пройдет в среду, 18-го сентября, на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Спортbigmir)net.

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Теги: ПСЖ, Реал Мадрид, Лига Чемипонов, футбол
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