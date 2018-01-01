ПСЖ выпустил ролик с FIFA 20 к игре против Реала
Киберспорт встречает групповой этап Лиги чемпионов.
Французский клуб ПСЖ анонсировал групповой матч первого тура Лиги чемпионов УЕФА против Реала роликом из FIFA 20.
Champions League action is back! 🔥🎮 #UCL #FIFA20 @EASPORTSFIFA— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 17 сентября 2019 г.
▶ https://t.co/Wbqf8Sc9NL pic.twitter.com/CdlLhTV8kh
Матч между командами пройдет в среду, 18-го сентября, на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Спортbigmir)net.
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