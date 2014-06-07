CAS сократила дисквалификацию Неймара
Бразильскому нападающему сократили срок дисквалификации.
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар сможет принять участие в 3-ем матче группового этапа Лиги чемпионов.
Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию и сократил дисквалификацию до двух игр, как сообщается на официальном сайте CAS.
Напомним, что Неймар был дисквалифицирован после ответного матча с Манчестер Юнайтед 1:3.
Отметим, что ПСЖ проведет первую игру в групповом этапе Лиги чемпионов против мадридского Реала. Матч состоится в среду, 18-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.
По мнению букмекеров, фаворитами встрече являются “сливочные“.
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