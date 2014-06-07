CAS сократила дисквалификацию Неймара

Бразильскому нападающему сократили срок дисквалификации.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар сможет принять участие в 3-ем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию и сократил дисквалификацию до двух игр, как сообщается на официальном сайте CAS.

Напомним, что Неймар был дисквалифицирован после ответного матча с Манчестер Юнайтед 1:3.

Отметим, что ПСЖ проведет первую игру в групповом этапе Лиги чемпионов против мадридского Реала. Матч состоится в среду, 18-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами встрече являются “сливочные“.