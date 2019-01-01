Клопп: Нам будет тяжело

Главный тренер Ливерпуля поделился мнением о предстоящем матче против Наполи.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов в преддверии стартового поединка группового этапа Лиги чемпионов, где его команда встречается с Наполи.

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“У меня никогда не было такой ситуации, когда я был бы где-то в роли действующего чемпиона в еврокубках, поэтому я не знаю, понятия не имею, но могу поверить, что Наполи будет предельно мотивирован, и не потому, что мы в прошлом году были чемпионами.

Они по-настоящему сильная команда. Они единственная команда, о которой мы должны сейчас беспокоиться, потому что это наш следующий соперник. И мы знаем, что это соперник высочайшего качества, и это будет непросто для нас.

Мы должны быть достаточно хороши, чтобы добиться результата в Неаполе, и это единственное, что меня беспокоит в данный момент. Вот и все“, – заявил Юрген Клопп.

Напомним, что матч Наполи - Ливерпуль состоится сегодня, 17-го сентября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.