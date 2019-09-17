Тайсон: Надеюсь, что смогу сыграть против Манчестер Сити в ЛЧ

Бразильский футболист получил травму в мачте чемпионата Украины.

Капитан донецкого Шахтера Тайсон рассказал, сможет ли он принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

“Записываю это видео, что вы не переживали и сказать вам спасибо за сообщения, которые я получил в это время.

У меня случился обморок и припадок из-за удара в игре с Зарей.

Após susto com convulsão, Taison tranquiliza fãs e espera jogar a Champions pelo Shakhtar. https://t.co/2ssUsyD2hz pic.twitter.com/iEslUNWw6o — Jogo Extra (@Jogo_Extra) September 16, 2019

Тем не менее, я уже тренируюсь на 100% и очень надеюсь, что смогу сыграть против Манчестер Сити в Лиге чемпионов“, - заявил футболист.

Напомним, Тайсон получил травму в матче УПЛ против Зари (4:3) и покинул поле на носилках.

Поединок Шахтер - Манчестер Сити состоится в среду, 18-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.