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Тайсон: Надеюсь, что смогу сыграть против Манчестер Сити в ЛЧ

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Бразильский футболист получил травму в мачте чемпионата Украины.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер

Капитан донецкого Шахтера Тайсон рассказал, сможет ли он принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити. 

“Записываю это видео, что вы не переживали и сказать вам спасибо за сообщения, которые я получил в это время. 

У меня случился обморок и припадок из-за удара в игре с Зарей.

Тем не менее, я уже тренируюсь на 100% и очень надеюсь, что смогу сыграть против Манчестер Сити в Лиге чемпионов“, - заявил футболист.

Напомним, Тайсон получил травму в матче УПЛ против Зари (4:3) и покинул поле на носилках.

Поединок Шахтер - Манчестер Сити состоится в среду, 18-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Тайсон, Шахтер, Манчестер Сити
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