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Игроки Валенсии устроили бойкот

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Футболисты Валенсии не явились на пресс-конференцию.
Валенсия
Валенсия
Getty Images

Футболисты испанской Валенсии не пришли на пресс-конференцию перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов, как сообщает Marca.  

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Игроки мотивируют свое решение тем, что руководство клуба разорвало досрочно контракт с бывшим главным тренером Марселино Гарсию Тораля.

На пресс-конференцию явился только новый главный тренер Альберт Селадес.

“Очевидно, что ситуация не самая лучшая, но это было решение самих игроков. Мне больше нечего сказать об этой ситуации. И я ничего не могу поделать с тем, что произошло. Я каждый день общаюсь со своими игроками. Да, это их решение, но у нас с ними выстроен диалог.

Тем не менее, боевой дух в команде присутствует. Футболисты хотят играть, попробовать атмосферу Лиги чемпионов на вкус, оказавшись в стартовом составе. Никто не хочет пропустить этот матч, что для меня самое важное“, - заявил Альберт Селадес.

Отметим, что Валенсия проведет свой первый матч в Лиге Чемпионов против Челси. Матч состоится во вторник, 17-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Валенсия по результатам жеребьевки попала в группу H.

 

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Теги: Валенсия, Лига Чемпионов, бойкот
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