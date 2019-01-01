Анчелотти: Ливерпуль стал сильнее, потому что победа в Лиге чемпионов дает вам веру

Итальянский специалист уверен в силах своей команды.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля.

“Мы играем против лучшей команды Европы, и в АПЛ они еще не потеряли ни одного очка. Результат в таких матчах очень важен, но еще важнее то, что у нас есть уверенность в том, что мы можем побеждать лучшие команды.

В прошлом году мы были в очень сильной группе, и мы почти прошли в плей-офф. Мы полны решимости забыть разочарование прошлого сезона, которое оказало психологическое влияние и на нас в чемпионате Италии.

Победитель Лиги чемпионов обычно фаворит в матче, но мы надеемся, что это закончится так же, как и прошлогодняя игра на Сан Паоло. Ливерпуль стал сильнее, потому что победа в Лиге чемпионов дает вам веру“, - приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.

Напомним, матч Наполи - Ливерпуль состоится сегодня, 17-го сентября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.