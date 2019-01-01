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Анчелотти: Ливерпуль стал сильнее, потому что победа в Лиге чемпионов дает вам веру

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Итальянский специалист уверен в силах своей команды.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля.

“Мы играем против лучшей команды Европы, и в АПЛ они еще не потеряли ни одного очка. Результат в таких матчах очень важен, но еще важнее то, что у нас есть уверенность в том, что мы можем побеждать лучшие команды.

В прошлом году мы были в очень сильной группе, и мы почти прошли в плей-офф. Мы полны решимости забыть разочарование прошлого сезона, которое оказало психологическое влияние и на нас в чемпионате Италии.

Победитель Лиги чемпионов обычно фаворит в матче, но мы надеемся, что это закончится так же, как и прошлогодняя игра на Сан Паоло. Ливерпуль стал сильнее, потому что победа в Лиге чемпионов дает вам веру“, - приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.

Напомним, матч Наполи - Ливерпуль состоится сегодня, 17-го сентября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Карло Анчелотти, Наполи, Ливерпуль, Лига чемпионов
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