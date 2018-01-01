Ройс: Месси - лучший игрок мира, мы бы хотели, чтобы он вышел на поле против нас

Полузащитник "шмелей" рассказал, кого стоит опасаться каталонцам.

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс прокомментировал предстоящий матч с Барселоной в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы были бы очень рады, если бы Месси вышел играть против нас. Он лучший игрок мира. У нас хорошая команда, которая способна победить, даже если Лео будет в составе Барселоны.

Нас ожидает очень непростая игра. Мы должны верить в свои силы, а также продолжать играть в свой футбол. Думаю, Пако Алькасер поможет нам добиться нужного результата. Он важен для нас, ему хватит одного момента, чтобы забить, поэтому у него высокая результативность“, - приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д - Барселона состоится сегодня, 17-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.