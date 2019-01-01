Мбаппе: Грустно, что я не смогу сыграть в матче против Реала

Парижане испытывают серьезные кадровые проблемы перед матчем группового этапа Лиги чемпионов.

Юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе разочарован тем фактом, что не сможет помочь своей команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

20-летний француз получил травму в матче второго тура чемпионата Франции и до сих пор не восстановился от травмы.

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“Теперь это официально - я не буду начинать нашу европейскую кампанию дома против Мадрида. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть, но я буду поддерживать команду с трибун.

Надеюсь, что в скором времени я вернусь на поле и максимально выложусь ради команды“, - написал Мбаппе на своей страничке в Twitter.

C’est désormais officiel, je ne débuterai pas notre campagne européenne à la maison contre Madrid.

Je suis très triste de ne pas pouvoir jouer mais j’apporterai tout mon soutien depuis les tribunes à l’équipe et j’espère revenir à 100% pour encore et toujours donner mon maximum. pic.twitter.com/e8XNhZnzQL — Kylian Mbappé (@KMbappe) 16 сентября 2019 г.

Отметим, что поединок с Реалом также пропустят форвард Неймар, который отбывает дисквалификацию, и нападающий Эдинсон Кавани, который также восстанавливается после травмы.

Напомним, матч ПСЖ - Реал состоится 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени. По мнению букмекеров, фаворитами противостояния являются "сливочные".