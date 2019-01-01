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Мбаппе: Грустно, что я не смогу сыграть в матче против Реала

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Парижане испытывают серьезные кадровые проблемы перед матчем группового этапа Лиги чемпионов.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе разочарован тем фактом, что не сможет помочь своей команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

20-летний француз получил травму в матче второго тура чемпионата Франции и до сих пор не восстановился от травмы.

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“Теперь это официально - я не буду начинать нашу европейскую кампанию дома против Мадрида. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть, но я буду поддерживать команду с трибун.

Надеюсь, что в скором времени я вернусь на поле и максимально выложусь ради команды“, - написал Мбаппе на своей страничке в Twitter.

Отметим, что поединок с Реалом также пропустят форвард Неймар, который отбывает дисквалификацию, и нападающий Эдинсон Кавани, который также восстанавливается после травмы.

Напомним, матч ПСЖ - Реал состоится 18-го сентября в 22:00 по киевскому времени. По мнению букмекеров, фаворитами противостояния являются "сливочные".

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лига Чемпионов, Реал, Реал Мадрид, футбол
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