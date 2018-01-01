Месси: Группа сложная, но тем интереснее наша задача

Лидер "сине-гранатовых" прокомментировал предстоящий розыгрыш элитного еврокубкового турнира.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси высказался по поводу соперников в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.

“Каждый год в Лиге чемпионов равный баланс сил, хотя иногда выиграть ее сложнее. В целом силы в турнире распределены равно. Пробиваются только лучшие, что и делает этот турнир особенным.

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Нам выпала Боруссия, с которой мы никогда не играли за время моего пребывания в клубе. Видел дортмундский стадион по телевизору. Он всегда мне нравился из-за болельщиков и самобытности клуба.

Еще нам достался Интер. Год назад мы играли с ним на выезде, но тот матч я пропустил из-за травмы. Группа сложная, но тем интереснее наша задача“, - цитирует Месси пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Боруссия Д - Барселона состоится во вторник, 17-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии у испанского клуба.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в заявку Барселоны на матч с дортмундским клубом.