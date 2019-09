Месси попал в заявку на матч с Боруссией Д

Барселона включила нападающего Лионеля Месси в заявку на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Накануне аргентинец провел тренировку в общей группе, и медицинский штаб одобрил участие его в матче, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Полная заявка Барселоны на матч с Боруссией Д:

