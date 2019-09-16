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Месси попал в заявку на матч с Боруссией Д

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Аргентинский футболист успел восстановиться после травмы.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Барселона включила нападающего Лионеля Месси в заявку на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Накануне аргентинец провел тренировку в общей группе, и медицинский штаб одобрил участие его в матче, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Полная заявка Барселоны на матч с Боруссией Д:

Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси пропустит первый тур группового этапа ЛЧ из-за травмы.

Матч Боруссия - Барселона состоится завтра, 17-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Лига чемпионов, Барселона, Боруссия Д
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