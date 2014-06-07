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Зинченко вместе с Манчестер Сити отправился на матч против Шахтера

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"Горожане" огласили заявку на предстоящий матч Лиги чемпионов-2019/20.
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Getty Images

В среду, 18-го сентября, донецкий Шахтер в Харькове примет Манчестер Сити в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Как сообщает пресс-служба "горожан", главный тренер команды Хосеп Гвардиола взял с собой в Украину 21-го футболиста, среди которых и украинец Александр Зинченко.

Заявка Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов:

Вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Скотт Карсон;

Защитники: Кайл Уокер, Джон Стоунз, Александр Зинченко, Анджелино, Николас Отаменди, Жоао Канселу, Бенджамин Менди, Эрик Гарсия;

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Рияд Марез;

Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.

Отметим, что букмекеры не сомневаются в победе Манчестер Сити в матче против Шахтера.

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Теги: Манчестер Сити, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол, заявка
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