Марсело пропустит матч с ПСЖ из-за травмы

Бразилец не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Защитник Реала Марсело пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает пресс-служба “сливочных“.

Отмечается, что у футболиста диагностировано повреждение шеи, из-за которого он выбил на неопределенный срок.

Бразилец получил травму в последнем поединке Реала в Ла Лиге против Леванте (3:2).

Напомним, матч ПСЖ - Реал состоится в среду, 18-го сентября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.