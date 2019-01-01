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Марсело пропустит матч с ПСЖ из-за травмы

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Бразилец не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник Реала Марсело пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает пресс-служба “сливочных“.

Отмечается, что у футболиста диагностировано повреждение шеи, из-за которого он выбил на неопределенный срок.

Бразилец получил травму в последнем поединке Реала в Ла Лиге против Леванте (3:2).

Напомним, матч ПСЖ - Реал состоится в среду, 18-го сентября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Марсело, Лига чемпионов, Реал, ПСЖ
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