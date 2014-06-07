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Португальская бригада арбитров рассудит матч Шахтер - Манчестер Сити

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Шахтер начнет свой путь в Лиге чемпионов-2019/20 с домашнего матча против "горожан".
Артур Диаш
Артур Диаш
Getty Images

УЕФА объявила бригаду арбитров на поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити.

Матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.

Помогать ему будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Четвертым арбитром станет Уго Мигель. Тьяго Мартинш, в свою очередь, будет работать с системой VAR.

Напомним, матч Шахтер - Манчестер Сити состоится в Харькове в среду, 18-го сентября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Манчестер Сити
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