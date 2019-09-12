Глеб: Хотел втащить Гвардиоле после финала Лиги чемпионов

Белорусский футболист вспомнил о временах, проведенных в Барселоне под руководством Хосепа Гвардиолы.

Полузащитник белорусского Ислочь Александр Глеб поделился воспоминаниями о том, как выступал за каталонскую Барселону.

Глеб также рассказал о непростых отношениях с наставником “сине-гранатовых“ Хосепом Гвардиолой и поделился своими эмоциями после финала Лиги чемпионов в 2009-м году.

“Жалел, когда ушел из Барселоны. Честно говоря, я сам виноват. В силу того, что в моей личной жизни произошли некоторые события, я был очень нервным, никого не слушал.

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Когда мне Гвардиола говорил учить испанский, я воспринимал это агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним. Конечно, какой тренер будет терпеть это, когда в Барселоне собрались лучшие из лучших - не ты, так другой. В тот момент о футболе даже не думал, я был просто злой на весь мир.

В итоге все у меня пошло не так. В 2009-м году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже был обижен. Все игры до финала я играл, а в главном матче Гвардиола не выпустил меня на поле, даже на скамейку запасных не посадил. Хотел ему втащить сразу после игры.

А сейчас я спокоен, сейчас я его абсолютно понимаю и на его месте поступил бы точно также“, - приводит слова Глеба Матч ТВ.

Напомним, Глеб перешел в каталонский клуб из лондонского Арсенала в 2008 году и провел за Барселону лишь 19 матчей, покинув Испанию в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола стал первым тренером в АПЛ, получившим желтую карточку.