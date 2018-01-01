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Модрич пропустит матч против ПСЖ в Лиге чемпионов

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Хорватский футболист получил мышечную травму.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Один из лидеров Реала Лука Модрич получит травму, из-за которой пропустит ближайшие поединки.

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Как сообщает официальный сайт мадридцев, после возвращения хорвата с матчей за сборную медицинский штаб обнаружил у него мышечное повреждения.

О сроках восстановления Королевский клуб не сообщает, однако, по информации Marca, Модрич не сможет принять участие в матче против Леванте, а также пропустит встречу с ПСЖ в Лиге чемпионов.

Напомним, поединок между Реалом и ПСЖ состоится в среду, 18-го сентября.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси пропустит первый тур группового этапа Лиги чемпионов.

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Теги: Лука Модрич, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, ПСЖ, травма, футбол, вне игры
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