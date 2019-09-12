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Палкин: Мы детально знаем игру Манчестер Сити, у нас есть шанс

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Директор "горняков" считает, что у дончан есть шанс хорошо проявить себя в матчах против "горожан".
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о предстоящем противостоянии с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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“Такое впечатление, что у нас есть чемпионат Украины, в котором участвует Манчестер Сити - мы с ними играем столько же, сколько с украинскими командами. С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга.

У нас есть шанс показать себя во всеоружии. Мы детально знаем их игру, способности каждого игрока, каким образом Гвардиола хочет играть против нас. С этой точки зрения, может быть полегче“, - сказал Палкин в комментарию телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, на групповом этапе Шахтер сыграет с Манчестер Сити, Аталантой и загребским Динамо. 

Донецкий клуб уже узнал расписание матчей этого этапа.

Ранее сообщалось, что Шахтер выпустил яркий промо-ролик к матчу против Манчестер Сити.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
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