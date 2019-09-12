Палкин: Мы детально знаем игру Манчестер Сити, у нас есть шанс

Директор "горняков" считает, что у дончан есть шанс хорошо проявить себя в матчах против "горожан".

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнением о предстоящем противостоянии с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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“Такое впечатление, что у нас есть чемпионат Украины, в котором участвует Манчестер Сити - мы с ними играем столько же, сколько с украинскими командами. С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга.

У нас есть шанс показать себя во всеоружии. Мы детально знаем их игру, способности каждого игрока, каким образом Гвардиола хочет играть против нас. С этой точки зрения, может быть полегче“, - сказал Палкин в комментарию телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, на групповом этапе Шахтер сыграет с Манчестер Сити, Аталантой и загребским Динамо.

Донецкий клуб уже узнал расписание матчей этого этапа.

Ранее сообщалось, что Шахтер выпустил яркий промо-ролик к матчу против Манчестер Сити.