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Месси пропустит первый тур группового этапа ЛЧ

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Аргентинец все еще не восстановился после травмы.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси пропустит матч Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии, который состоится 17 сентября, сообщает AS.

Источник утверждает, что лечение икроножной мышцы аргентинца затянулось, и ему необходимо дополнительное время на восстановление.

Ранее сообщалось, что Месси не сыграет в четвертом туре чемпионата Испании против Валенсии.

Напомним, Лионель Месси стал лучшим нападающим ЛЧ в сезоне-2018/19.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Лига чемпионов, Барселона
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