Аргентинец все еще не восстановился после травмы.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси пропустит матч Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии, который состоится 17 сентября, сообщает AS.

Источник утверждает, что лечение икроножной мышцы аргентинца затянулось, и ему необходимо дополнительное время на восстановление.

Ранее сообщалось, что Месси не сыграет в четвертом туре чемпионата Испании против Валенсии.

Напомним, Лионель Месси стал лучшим нападающим ЛЧ в сезоне-2018/19.