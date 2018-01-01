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Палкин: Если Шахтер не пройдет в плей-офф ЛЧ - это будет провал

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Гендиректор донецкого клуба рассказал о задачах команды на предстоящий еврокубковый сезон.
Игроки Шахтера на тренировке
Игроки Шахтера на тренировке
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался по поводу задач команды на розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20.

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"Если не выйдем из группы, то это для Шахтера будет провал. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий - это будет провальная работа.

Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах - команда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы - сработала", - приводит слова Палкина Футбол 1/2

Напомним, на групповом этапе Шахтер сыграет с Манчестер Сити, Аталантой и загребским Динамо. 

Донецкий клуб уже узнал расписание матчей этого этапа.

Ранее сообщалось, что Шахтер выпустил яркий промо-ролик к матчу против Манчестер Сити.

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Теги: Сергей Палкин, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол
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Источник: footballua.tv

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