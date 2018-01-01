Палкин: Если Шахтер не пройдет в плей-офф ЛЧ - это будет провал
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался по поводу задач команды на розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20.
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"Если не выйдем из группы, то это для Шахтера будет провал. Наша позиция в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий - это будет провальная работа.
Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах - команда играет в Лиге чемпионов и выходит из группы - сработала", - приводит слова Палкина Футбол 1/2.
Напомним, на групповом этапе Шахтер сыграет с Манчестер Сити, Аталантой и загребским Динамо.
Донецкий клуб уже узнал расписание матчей этого этапа.
Ранее сообщалось, что Шахтер выпустил яркий промо-ролик к матчу против Манчестер Сити.
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