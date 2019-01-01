Неймар в списке: ФИФА назвала претендентов на попадание в символическую сборную

55 претендентов на попадание в символическую сборную.

Претенденты на попадание в символическую сборную года ФИФА fifa.com

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала имена 55 футболистов, которые могут попасть в символическую сборную года 2019.

Лучшие футболисты определяются голосами тысяч профессиональных футболистов со всего мира. Во время голосования каждый из игроков выбирает одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих.

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55 игроков составлены из 21 национальности. Наибольшее количество имеют представители Бразилии - 10 человек, далее идет Франция (7 человек) и Испания (6 человек).

Оценка игры футболистов основана на выступлениях игроков в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года включительно.

Список номинантов на попадание в команду года:

Вратари: Алисон Бекер (Бразилия, Ливерпуль), Давид де Хеа (Испания, Манчестер Юнайтед), Эдерсон Мораес (Бразилия, Манчестер Сити), Ян Облак (Словения, Атлетико), Марк-Андре тер Штеген (Германия, Барселона);

Защитники: Жорди Альба (Испания, Барселона), Трент Александер-Арнольд (Англия, Ливерпуль), Дани Алвес (Бразилия, Пари Сен-Жермен/Сан-Паулу), Жоау Канселу (Португалия, Ювентус/Манчестер Сити), Даниэль Карвахаль (Испания, Реал), Джорджо Кьеллини (Италия, Ювентус), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль), Диего Годин (Уругвай, Атлетико/Интер), Йозуа Киммих (Германия, Бавария), Калиду Кулибали (Сенегал, Наполи), Эмерик Лапорт (Франция, Манчестер Сити), Маттейс де Лигт (Нидерланды, Аякс/Ювентус), Жерар Пике (Испания, Барселона), Серхио Рамос (Испания, Реал), Эндрю Робертсон (Шотландия, Ливерпуль), Алекс Сандро (Бразилия, Ювентус), Тьяго Силва (Бразилия, Пари Сен-Жермен), Рафаэль Варан (Франция, Реал), Марсело (Бразилия, Реал), Кайл Уолкер (Англия, Манчестер Сити);

Полузащитники: Серхио Бускетс (Испания, Барселона), Каземиро (Бразилия, Реал), Кевин де Брейне (Бельгия, Манчестер Сити), Кристиан Эриксен (Дания, Тоттенхэм), Френки де Йонг (Нидерланды, Аякс/Барселона), Эден Азар (Бельгия, Челси/Реал), Н'Голо Канте (Франция, Челси), Тони Кроос (Германия, Реал), Артур Рамос (Бразилия, Барселона), Лука Модрич (Хорватия, Реал), Поль Погба (Франция, Манчестер Юнайтед), Иван Ракитич (Хорватия, Барселона), Бернарду Силва (Португалия, Манчестер Сити), Душан Тадич (Сербия, Аякс), Артуро Видаль (Чили, Барселона);

Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина, Манчестер Сити), Карим Бензема (Франция, Реал), Роберто Фирмино (Бразилия, Ливерпуль), Антуан Гризманн (Франция, Атлетико/Барселона), Гарри Кейн (Англия, Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Польша, Бавария), Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, Пари Сен-Жермен), Лионель Месси (Аргентина, Барселона), Неймар (Бразилия, Пари Сен-Жермен), Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль», Сон Хын Мин (Южная Корея, Тоттенхэм), Рахим Стерлинг (Англия, Манчестер Сити), Луис Суарес (Уругвай, Барселона).

Всего в символическую сборную ФИФА 2019 будет выбрано 11 игроков. Церемония награждения состоится в Милане 23 сентября.

Напомним, ранее защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил награду лучшего футболиста прошлого сезона от УЕФА.

Ранее ФИФА назвала список претендентов на получение лучшего игрока мира.