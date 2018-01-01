Их 11, нас 40 тысяч: Шахтер выпустил яркий промо-ролик к матчу против Манчестер Сити

Донецкий клуб примет чемпиона Англии в первом туре Лиги чемпионов-2019/20.

Шахтер - Манчестер Сити: промо-ролик матча ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер сыграет с Манчестер Сити в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Поединок состоится в среду, 18-го сентября, в Харькове на ОСК Металлист. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии поединка “горняки“ на своем официальном YouTube-канале выпустили яркий промо-ролик, призывая болельщиков прийти на стадион и поддержать любимую команду.

Ранее сообщалось, что на матч Шахтер - Манчестер Сити уже продано более 15 тысяч билетов.