Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Их 11, нас 40 тысяч: Шахтер выпустил яркий промо-ролик к матчу против Манчестер Сити

Комментариев: 0
Донецкий клуб примет чемпиона Англии в первом туре Лиги чемпионов-2019/20.

Шахтер - Манчестер Сити: промо-ролик матча
Шахтер - Манчестер Сити: промо-ролик матча
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер сыграет с Манчестер Сити в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Поединок состоится в среду, 18-го сентября, в Харькове на ОСК Металлист. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии поединка “горняки“ на своем официальном YouTube-канале выпустили яркий промо-ролик, призывая болельщиков прийти на стадион и поддержать любимую команду.

Ранее сообщалось, что на матч Шахтер - Манчестер Сити уже продано более 15 тысяч билетов.

Поделись:
Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, промо, видео, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь