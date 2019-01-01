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Шахтер сообщил, сколько продано билетов на матч против Манчестер Сити в Харькове

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Более 15 тысяч зрителей уже приобрели билеты на поединок группового этапа Лиги чемпионов.
Шахтер примет Манчестер Сити в рамках ЛЧ
Шахтер примет Манчестер Сити в рамках ЛЧ
ФК Шахтер Донецк

В среду, 18-го сентября, донецкий Шахтер примет Манчестер Сити в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Поединок состоится в Харькове на ОСК Металлист, который вмещает в себя 40 003 зрителя. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщает пресс-служба Шахтера, на поединок против “горожан“ уже продано более 15 тысяч билетов. Отметим, что стоимость билетов составляет от 150 до 11 000 гривен.

Напомним, помимо Манчестер Сити Шахтеру предстоит сыграть с итальянской Аталантой и загребским Динамо. Вашему вниманию календарь матчей донецкого клуба в Лиге чемпионов.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, футбол, билеты
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