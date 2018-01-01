Палкин: УЕФА, наверное, решил поженить меня и спортивного директора Ман Сити

Сергей также заявляет, что до сих пор не может поверить в результат жеребьевки.

Ранее фулбек Ман Сити Александр Зинченко прокомментировал группу в ЛЧ, а также полузащитник Аталанты Руслан Малиновский высказался касательно итогов жеребьевки.Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин высказался касательно результатов жеребьевки Лиги чемпионов.

Функционер выделил фаворита группы, а также заявил, что "горнякам" по силам выйти из данного квартета.

"Только что встретил спортивного директора Манчестер Сити, и мы решили, что он купит квартиру в Украине, а я – в Англии, потому что УЕФА, наверное, решил женить нас. Буквально вчера я читал много статей… Пишут фанаты их клуба и наши: лишь бы не Шахтер, лишь бы не Манчестер Сити.

Честно говоря, я не думал, что так будет. Даже с точки зрения теории вероятности это невозможно. Просто слов нет. По крайней мере здесь нечего комментировать: мы уже знаем друг друга, куда нам ехать, что делать, с кем играть, какие тактики. Как говорится, во всеоружии.

Каменное лицо во время жеребьевки? Я просто не мог поверить, что выпал Манчестер Сити. Потому что уже не работает ни теория вероятности, ничего.

Ман Сити - фаворит группы? Если честно, то да. Фаворит группы, сильная команда, и к этому нужно отнестись серьезно. Из трех-четырех сильнейших команд Европы это та, которая претендует на победу в Лиге чемпионов. Здесь даже нечего обсуждать, и не стоит умалять достоинств Манчестер Сити.

Динамо Загреб? Вся ответственность сегодня на Дарио. Сказал ему: я сюда 15 лет езжу, с меня взятки гладки, вся ответственность на тебе.

Кто темная лошадка группы? Может быть, Аталанта. С одной стороны, они ни разу не играли в Лиге чемпионов. Наша команда имеет такой опыт, и он дорогого стоит. При этом сегодня Аталанта – сильная команда. Плюс Руслан Малиновский для них очень серьезное подспорье. Они могут дать большой бой сильным соперникам.

Если вы проанализируете все остальные группы, наша – серьезный, жесткий середняк. Сюрпризы могут быть. Но мы должны показать все свои лучшие качества и выходить из этой группы. Из нее можно и нужно выходить.

Главное, чтобы не было травм и расслабленности с определенными соперниками. Только полная ответственность, концентрация и показать лучшее, на что мы способны", - приводит слова украинского менеджера официальный сайт донецкого клуба.