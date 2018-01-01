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Зинченко: Надеюсь, Манчестер Сити и Шахтер выйдут из группы

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Также Александр заметил, что недооценка в Лиге чемпионов наказуема.
Александр Зинченко против Шахтера / Getty Images
Александр Зинченко против Шахтера / Getty Images

Левый фулбек Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко высказался касательно итогов жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

"Моей реакцией было "вау!". Как это вообще возможно? Три года подряд Шахтер! Я рад, потому что нам опять предстоит сыграть против моей родной команды, мы опять посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы.

Я получил столько лестных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Я не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в Лиге чемпионов наказуема.

Кто выйдет из группы? Надеюсь, это будет Манчестер Сити. А по поводу второго места — буду болеть за донецкий Шахтер", - рассказал украинский футболист в интервью Футбол News.

Заметим, что в квартете с "горожанами" и "горняками" также будут играть Динамо Загреб и Аталанта.

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