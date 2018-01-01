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Шахтер узнал свое расписание матчей в Лиге чемпионов

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"Оранжево-черные" проведут первый поединок против Манчестер Сити.
Соперники Шахтера в ЛЧ / УЕФА
Соперники Шахтера в ЛЧ / УЕФА

В рамках группового раунда Лиги чемпионов-2019/20 донецкий Шахтер узнал своих противников.

Украинский клуб будет играть в квартете с Манчестер Сити, Аталантой и Динамо Загреб. Также уже определилось расписание поединков. Интересно, что в первом матче дончане примут "небесно-голубых".

18 сентября:
Шахтер - Манчестер Сити, начало матча в 22:00

1 октября:
Аталанта — Шахтер, начало матча в 20:00

22 октября:
Шахтер - Динамо Загреб, начало в матча в 20:00

6 ноября:
Динамо Загреб — Шахтер, начало матча в 22:00

26 ноября:
Манчестер Сити — Шахтер, начало матча в 22:00

11 декабря:
Шахтер — Аталанта, начало матча в 20:00

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