Лионель Месси стал автором 12 голов в 10 матчах.

Форвард Барселоны Лионель Месси стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом огласили во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

В составе “сине-гранатовых“ в прошлом сезоне турнира аргентинец дошел до полуфинала, пропустив в финал Ливерпуль. За весь сезон в Лиге чемпионов Месси провел 10 матчей, отличившись в них 12 голами.

Отметим, что лучшим защитником Лиги чемпионов прошлого сезона стал игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк, а лучшим голкипером признали вратаря “красных“ Алиссона Бекера.

Ранее сообщалось, что определились все пары группового этапа Лиги чемпионов - 2019/20.