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Защитник Ливерпуля стал лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов

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Месси и Роналду лишь наблюдали, как трофей получает кто-то другой.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

В четверг, 29 августа, УЕФА объявила имя лучшего футболиста прошлого сезона. Им стал защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, который в голосовании обошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Во время вручения премии футболист признался, что с самого детства мечтал о большом футболе и титулах.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.

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Теги: УЕФА, футбол
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