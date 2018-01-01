Защитник Ливерпуля стал лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов

Месси и Роналду лишь наблюдали, как трофей получает кто-то другой.

В четверг, 29 августа, УЕФА объявила имя лучшего футболиста прошлого сезона. Им стал защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, который в голосовании обошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Во время вручения премии футболист признался, что с самого детства мечтал о большом футболе и титулах.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.