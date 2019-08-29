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Жеребьевка Лиги чемпионов: составы групп

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Двадцать шесть команд поделились на восемь групп в борьбе за главный трофей Европы.
Жеребьевка Лиги чемпионов: составы групп

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Представляем вашему вниманию составы всех групп турнира:

Группа A: ПСЖ, Реал Мадрид, Брюгге, Галатасарай

Группа B: Бавария, Тоттенхэм, Олимпиакос, Црвена Звезда

Группа C: Манчестер Сити, Шахтер, Динамо Загреб, Аталанта

Группа D: Ювентус, Атлетико, Байер, Локомотив

Группа E: Ливерпуль, Наполи, Зальцбург, Генк

Группа F: Барселона, Боруссия Д, Интер, Славия

Группа G: Зенит, Бенфика, Лион, Лейпциг

Группа H: Челси, Аякс, Валенсия, Лилль

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Теги: Лига Чемпионов, жеребьевка
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.08.2019, 20:33
Оценка:  0
гость
А точно, балбесы. Ещё умножить можно было. 8*4. И это не умеют
гость  (аноним)  29.08.2019, 20:21
Оценка:  0
гость
26 раздели на 8,что за неучи?
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