Жеребьевка Лиги чемпионов: составы групп

Двадцать шесть команд поделились на восемь групп в борьбе за главный трофей Европы.

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию составы всех групп турнира: Группа A: ПСЖ, Реал Мадрид, Брюгге, Галатасарай Группа B: Бавария, Тоттенхэм, Олимпиакос, Црвена Звезда Группа C: Манчестер Сити, Шахтер, Динамо Загреб, Аталанта Группа D: Ювентус, Атлетико, Байер, Локомотив Группа E: Ливерпуль, Наполи, Зальцбург, Генк Группа F: Барселона, Боруссия Д, Интер, Славия Группа G: Зенит, Бенфика, Лион, Лейпциг Группа H: Челси, Аякс, Валенсия, Лилль

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