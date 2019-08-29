Жеребьевка Лиги чемпионов: составы групп
Двадцать шесть команд поделились на восемь групп в борьбе за главный трофей Европы.
В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
Представляем вашему вниманию составы всех групп турнира:
Группа A: ПСЖ, Реал Мадрид, Брюгге, Галатасарай
Группа B: Бавария, Тоттенхэм, Олимпиакос, Црвена Звезда
Группа C: Манчестер Сити, Шахтер, Динамо Загреб, Аталанта
Группа D: Ювентус, Атлетико, Байер, Локомотив
Группа E: Ливерпуль, Наполи, Зальцбург, Генк
Группа F: Барселона, Боруссия Д, Интер, Славия
Группа G: Зенит, Бенфика, Лион, Лейпциг
Группа H: Челси, Аякс, Валенсия, Лилль
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