Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов
В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
На этой стадии турнира из украинских команд будет бороться только Шахтер, который в ходе церемонии и узнал своих соперников по группе.
Донецкая команда попала в группу С, в рамках которой проведет матчи с Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталантой.
Донецкий клуб попал во вторую корзину при жеребьевке вместе с мадридским Реалом, Атлетико, Боруссией, Наполи, Тоттенхэмом, Аяксом и Бенфикой. При жеребьевке украинские и российские команды разводят по разным группам, следовательно, из соперников “горняков“ автоматически исключались Зенит и Локомотив.
Календарь группового этапа выглядит следующим образом:
17/18 сентября: первый тур группового этапа
1/2 октября: второй тур группового этапа
22/23 октября: третий тур группового этапа
5/6 ноября: четвертый тур группового этапа
26/27 ноября: пятый тур группового этапа
10/11 декабря: шестой тур группового этапа
Полная версия правил