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Шахтер узнал соперников по Лиге чемпионов

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Донецкая команда снова сыграет в группе с Манчестер Сити.
Шахтер узнал соперников
Шахтер узнал соперников
ФК Шахтер

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. 

На этой стадии турнира из украинских команд будет бороться только Шахтер, который в ходе церемонии и узнал своих соперников по группе.

Донецкая команда попала в группу С, в рамках которой проведет матчи с Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталантой.

Донецкий клуб попал во вторую корзину при жеребьевке вместе с мадридским Реалом, Атлетико, Боруссией, Наполи, Тоттенхэмом, Аяксом и Бенфикой. При жеребьевке украинские и российские команды разводят по разным группам, следовательно, из соперников “горняков“ автоматически исключались Зенит и Локомотив.

Календарь группового этапа выглядит следующим образом:

17/18 сентября: первый тур группового этапа
1/2 октября: второй тур группового этапа
22/23 октября: третий тур группового этапа
5/6 ноября: четвертый тур группового этапа
26/27 ноября: пятый тур группового этапа
10/11 декабря: шестой тур группового этапа

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Теги: Шахтер, Лига Чемпионов, футбол
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