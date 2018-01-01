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Сикан, Тотовицкий, Бондарь: Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов

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В заявку "горняков" не попали травмированные Александр Пихаленок и Максим Малышев.
Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов / Шахтер Донецк
Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов / Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру назвал список футболистов, которые попали в заявку на групповой раунд Лиги чемпионов.

Интересно,что португальский специалист также включил в заявку молодых Додо, Валерия Бондаря, Андрея Борячука, Михаила Мудрика и Даниила Сикана.

Заметим, что в списке Луиша Каштру находится 29 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Никита Турбаевский, Анатолий Трубин;

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Додо;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Фернандо;

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук, Даниил Сикан.

В четверг, 29 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Церемония запланирована на 19:00 по киевскому времени.

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