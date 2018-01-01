Сикан, Тотовицкий, Бондарь: Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов
Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру назвал список футболистов, которые попали в заявку на групповой раунд Лиги чемпионов.
Интересно,что португальский специалист также включил в заявку молодых Додо, Валерия Бондаря, Андрея Борячука, Михаила Мудрика и Даниила Сикана.
Заметим, что в списке Луиша Каштру находится 29 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Никита Турбаевский, Анатолий Трубин;
Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Додо;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Фернандо;
Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук, Даниил Сикан.
В четверг, 29 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Церемония запланирована на 19:00 по киевскому времени.
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