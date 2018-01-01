Сегодня Шахтер узнает соперников по Лиге чемпионов

Сегодня 26 команд узнают соперников, чтобы потом сойтись в битве за главный футбольный трофей Европы.

В четверг, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Согласно новому формату турнира, 26 команд, в том числе и донецкий Шахтер получили прямые путевки в групповую стадию. Оставшиеся шесть достались победителям раунда плей-офф.

Команды поделили на четыре корзины. В первую корзину попали действующий обладатель трофея, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. Состав остальных корзин определяется согласно коэффициентам клубов в рейтинге УЕФА.

Украинский клуб попал во вторую группу, и точно не сыграет с Реалом, Атлетико, Боруссией Д, Наполи, Аяксом, Тоттенхэмом и Бенфикой.

Представляем вашему вниманию все корзины перед жеребьевкой Лиги чемпионов:

Отметим, что на СПОРТ bigmir)net будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.