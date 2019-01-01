известны все участники группового раунда Лиги чемпионов

Стали известны все 32 команды-участницы группового этапа ЛЧ-2019/20.

В среду, 28 августа, закончились ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по результатам которой определились все участники группового этапа.

Последние вакантные места заняли Аякс, Брюгге и Славия.

Полный состав участников группового этапа ЛЧ выглядит следующим образом:

Англия: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Валенсия

Италия: Ювентус, Наполи, Интер, Аталанта

Германия: Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг

Франция: ПСЖ, Лион, Лилль

Россия: Зенит, Локомотив Москва

Украина: Шахтер

Португалия: Бенфика

Австрия: Ред Булл Зальцбург

Греция: Олимпиакос

Хорватия: Динамо Загреб

Бельгия: Генк, Брюгге

Турция: Галатасарай

Нидерланды: Аякс

Сербия: Црвена Звезда

Чехия: Славия Прага

Отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.