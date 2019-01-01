Лига чемпионов: Аякс, Брюгге и Славия вышли в групповой этап

Определились последние участники ЛЧ-2019/20.

В среду, 28 август,а состоялись три матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По результатам поединков амстердамский Аякс, бельгийский Брюгге и чешская Славия пробились в групповой этап турнира сезона-2019/20.

Отметим, что жеребьевка группового этапа состоится 29 августа в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Аякс (Голландия) – АПОЕЛ (Кипр) 2:0 (первый матч — 0:0)

Голы: Альварес, 43, Тадич, 80

Аякс: Онана — Велтман, Дест, Блинд, Тальяфико - Альварес (Марин, 89), Мартинес — Тадич, Зиеш (де Вит, 87), Нерес - Хунтелар.

АПОЭЛ: Белец — Яколиш (Де Винсенти, 64), Иоанну, Жоаузинью, Меркис, Михайлович — Аль-Тамари(Видигал, 72), Лукас, Матич (Халлениус, 78), Безяк — Павлович,

Предупреждения: Альварес, Велтман - Михайлович, Меркис, Лукас, Яколиш, Жоаузинью, Безяк.

Брюгге (Бельгия) – ЛАСК (Австрия) 2:1 (первый матч 1:0)

Голы: Ванакен, 70, Бонавентуре, 89 - Клаусс, 74 (с пенальти).

Брюгге: Миньоле — Дели, Рикка, Митрович, Ванакен, Мата, Ритс, Вормер, Диатта, Окереке (Бонавентуре, 88), Опенда (Тау, 46).

ЛАСК: Шлагер — Траунер, Погатец, Визингер, Реннер, Холланд (Отубанджо, 90), Гойгингер (Рагуж, 72), Михорль, Фризер (Тетте, 62), Ранфтль, Клаусс.

Предупреждения: Ритс - Михорль, Траунер, Визингер.

Удаление: Траунер, 81.

Славия (Чехия) - ЧФР (Румыния) — 1:0 (0:0)

Гол: Боржил, 66.

Славия (Чехия): Коларж — Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Станчу (Фридрих, 90), Масопуст (Траоре, 84), Соучек, Крал, Шкода (Юсуф, 79), Олайинка.

ЧФР (Румыния): Арлаускис — Мурешан, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк (Хобан, 70), Джокович, Бордеяну, Аурелиу (Пэун, 64), Рондон (Цукудян, 69), Омрани.

Предупреждения: Масопуст, 40. Мурешан, 40. Дяк, 44. Кудела, 47. Цукудян, 80. Джокович, 90+5.