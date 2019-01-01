Лига чемпионов: Олимпиакос разгромил Краснодар, Русенборг уступил Динамо Загреб
Динамо Загреб - Русенборг 2:0
Голы: Петкович, 8 (с пенальти), Ортис, 28
Динамо Загреб: Ливакович - Стоянович, Дилавер, Перич, Леовач - Адеми, Моро, Хайрович (Гояе, 64), Ольмо, Ортис (Атимвен, 84) - Петрович (Гавранович, 86)
Русенборг: Хансен - Мелинг, Ховланд, Региниуссен, Хеденстад - Йенсен, Лундемо, Кондрасен - Акинтола (Хелленд, 84), Содерлунд, Адербенро
Олимпиакос - Краснодар 4:0
Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89
Олимпиакос: Са - Элабделлауи, Мерия, Семеду, Цимикас - Бухалакис, Гильерме, Масурас (Ранджелович, 75), Вальбуэна (Камара, 87), Поденсе (Торосидис, 90+2) - Герреро
Краснодар: Сафонов - Рамирес, Фьолусон, Спаич, Петров - Вильена, Камболов, Кабелла (Ольссон, 25) - Намли (Сулейманов, 58), Берг (Игнатьев, 69), Вандерсон
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:2
Голы: Ассале, 7, Оаро, 76 (с пенальти) - Дегенек, 18, Гарсия, 46
Янг Бойз: Бальмоос - Гарсия (Янко, 67), Зесигер, Лустенберг, Мвила - Мартинс, Сьерро (Фассначт, 57), Ассале, Эбисчер (Оаро, 73), Нгамалеу - Нсаме
Црвена Звезда: Борьян - Родич, Дегенек, Панков, Гобельич - Иванич, Каньяс, Вуканович (Петрович, 85), Марин, Гарсия (Жандер, 55) - Боакье (Томане, 77)
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