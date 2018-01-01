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ЛАСК - Брюгге 0:1 видео гола и обзор матча плей-офф Лиги чемпионов

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Бельгийский клуб одержал минимальную победу в первом матче плей-офф еврокубкового турнира.

ЛАСК - Брюгге: обзор матча
ЛАСК - Брюгге: обзор матча
Getty Images

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов бельгийский Брюгге, который в прошлом раунде выбил киевское Динамо, на выезде переиграл австрийский ЛАСК.

Единственный гол в поединке был забит на 10-й минуте - форвард гостей Ханс Ванакен уверенно реализовал пенальти.

Ответная встреча пройдет 28 августа в Брюгге.

Смотрите видео гола и обзор этого поединка:

ЛАСК - Брюгге 0:1
Гол: Ванакен, 10 (с пенальти)

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Визингер, Погатец, Михорль, Ранфтль, Реннер (Рагуж, 67), Холланд, Гойгингер (Отубанджо, 83), Тетте (Фризер, 53), Клаусс

Брюгге: Миньоле, Дели, Митрович, Соболь (Рикка, 66), Вормер, Мата, Ванакен, Ритс, Бонавентуре, Окереке (Диатта, 89), Опенда (Резаеи, 74)

Предупреждения: Реннер, Траунер, Мата, Визингер, Фризер.

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Теги: Брюгге, плей-офф, Лига Чемпионов, футбол, видео гола, обзор матча
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