Лига чемпионов: Брюгге и Славия одержали минимальные победы, АПОЭЛ и Аякс сыграли вничью

Состоялись три первых матча раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В рамках Лиги чемпионов начался раунд плей-офф, в котором было сыграно три первых матча.

АПОЭЛ - Аякс 0:0

АПОЭЛ: Белец, Жоаузинью (Видигал, 82), Иоанну, Меркис, Генцоглу, Матич, Лукас, Михайлович, Павлович (Халлениус, 68), Безяк (Яколиш, 68), Аль-Тамари

Аякс: Онана, Тальяфико, Мартинес, Велтман, Блинд, Марин (Дест, 62), Зиеш, Нерес (Хунтелар, 72), ван де Бек, Тадич, Мазрауи

Предупреждения: Мазрауи, Марин, Велтман, Генцоглу, Безяк, Мартинес, Тальяфико, Тадич

Удален: Мазрауи, 80.

ЧФР Клуж - Славия Прага 0:1

Гол: Масопуст, 28

ЧФР Клуж: Арлаускис, Буркэ, Сушич, Сестор, Луиш Аурелиу (Пэун, 72), Камора, Бордеяну (Хобан, 87), Джокович, Дяк, Омрани, Цукудян (Рондон, 46)

Славия: Коларж, Говорка, Цоуфал, Кудела, Боржил, Масопуст (Голеш, 84), Соучек, Станчу, Траоре (Крал, 64), ван Бюрен (Шкода, 68), Олайинка

Предупреждения: Джокович, Цоуфал, Бордеяну, Буркэ, Соучек, Шкода.

ЛАСК - Брюгге 0:1

Гол: Ванакен, 10 (с пенальти)

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Визингер, Погатец, Михорль, Ранфтль, Реннер (Рагуж, 67), Холланд, Гойгингер (Отубанджо, 83), Тетте (Фризер, 53), Клаусс

Брюгге: Миньоле, Дели, Митрович, Соболь (Рикка, 66), Вормер, Мата, Ванакен, Ритс, Бонавентуре, Окереке (Диатта, 89), Опенда (Резаеи, 74)

Предупреждения: Реннер, Траунер, Мата, Визингер, Фризер.