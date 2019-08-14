Шахтер потроллил Динамо за вылет из Лиги чемпионов
"Горняки" воспользовались неудачей своего соперника на международной арене.
Киевское Динамо по итогам двух встреч уступило бельгийскому Брюгге в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и покинуло турнир.
Ситуацией удачно воспользоваться донецкий Шахтер.
Как только прозвучал финальный свисток, на официальной странице “горняков“ в соцсети Instagram появился пост, где было сказано, что Лига чемпионов скоро будет в Харькове.
Отметим, что жеребьевка группового этапа с участием донеччан пройдет 29 августа.
Полная версия правил