Шахтер потроллил Динамо за вылет из Лиги чемпионов

"Горняки" воспользовались неудачей своего соперника на международной арене.

Киевское Динамо по итогам двух встреч уступило бельгийскому Брюгге в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и покинуло турнир.

Ситуацией удачно воспользоваться донецкий Шахтер.

Как только прозвучал финальный свисток, на официальной странице “горняков“ в соцсети Instagram появился пост, где было сказано, что Лига чемпионов скоро будет в Харькове.

Отметим, что жеребьевка группового этапа с участием донеччан пройдет 29 августа.