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Шахтер потроллил Динамо за вылет из Лиги чемпионов

Комментариев: 2
"Горняки" воспользовались неудачей своего соперника на международной арене.
Динамо вылетело из ЛЧ
Динамо вылетело из ЛЧ
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо по итогам двух встреч уступило бельгийскому Брюгге в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и покинуло турнир.

Ситуацией удачно воспользоваться донецкий Шахтер.

Как только прозвучал финальный свисток, на официальной странице “горняков“ в соцсети Instagram появился пост, где было сказано, что Лига чемпионов скоро будет в Харькове.

Отметим, что жеребьевка группового этапа с участием донеччан пройдет 29 августа.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Динамо, Брюгге
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Комментариев (2)
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futbolprognoz    14.08.2019, 15:01
Оценка:  -1
futbolprognoz
ждём очередные 0-6
rafa84    14.08.2019, 15:20
Оценка:  0
rafa84
КУПИ СЕБЕ МОЗГ, ОДНОКЛЕТОЧНОЕ, В СТАТЬЕ НАПИСАНО ЧТО ОНА, А НЕ ОН ИЗ КИЕВА!!!
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