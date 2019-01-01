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Капитан Брюгге: Если бы мы играли умнее, то могли бы забить Динамо больше

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Рууд Вормер считает Динамо самым сложным соперником.
Рууд Вормер
Рууд Вормер
Getty Images

Киевское Динамо сыграло дома вничью с Брюгге (3:3) после выездного поражения (0:1) и покинуло Лигу чемпионов на стадии третьего раунда квалификации.

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Полузащитник бельгийского клуба Рууд Вормер поделился своими эмоциями от матча.

“Какая изумительная игра! Мы начали посредственно и пропустили. Мы хотели обойтись в первые 20 минут без гола в наши ворота, но пришлось смириться.

Затем все изменилось. Если бы мы играли умнее, могли бы забить даже больше. Когда я сделал счет 2:2, подумал, что дело сделано. Но, к сожалению, Брендон Мехеле отметился автоголом. Так бывает. Луис Опенда здорово вышел на замену, он забил и отдал результативную передачу.

Теперь нас ждет матч против ЛАСКа. Думаю, что Динамо - самый сложный соперник, и он уже позади“, - цитирует Вормера официальный сайт Брюгге.

Вашему вниманию также видео обзор матча Динамо - Брюгге.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Динамо, Брюгге, Рууд Вормер
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