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Динамо в третий раз подряд вылетело из квалификации ЛЧ под руководством Хацкевича

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Киевляне уступили Брюгге по сумме двух встреч.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Киевское Динамо сыграло вничью с бельгийским Брюгге (3:3) в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и покинуло турнир.

Таким образом, “бело-синие“ в третий раз вылетают из квалификации Лиги чемпионов при главном тренере Александре Хацкевиче.

Напомним, в сезоне-2017/18 киевляне не сумели пройти Янг Бойз, а в кампании-2018/19 уступили Аяксу.

Отметим, что Динамо продолжит свои выступления в Лиге Европы.

Вашему вниманию также видео обзор матча Динамо - Брюгге.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Динамо, Брюгге, Александр Хацкевич
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