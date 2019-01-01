Соболь: В проход дальше поверили только после финального свистка

Украинский футболист признался, что на выезде против киевлян играть тяжело.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь прокомментировал ответный матч с Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (3:3).

“Потратили много сил, можно немного выдохнуть. Довольны результатом, что прошли в следующий раунд. В раздевалке сейчас очень хорошее настроение.

Тяжело играть на выезде, когда болельщики поддерживают Динамо дома. Думаю, киевляне это ощутили и в Бельгии, когда наши фанаты нас поддерживали. Мы старались принести победу и себе, и болельщикам, чтобы их порадовать.

Первые 15 минут нам было действительно тяжело, Динамо хорошо начало. Потом мы немного успокоили игру, взяли под свой контроль. Второй тайм получился очень интересным для болельщиков. Задание мы выполнили. В проход дальше поверили только после финального свистка“, - сказал Соболь в интервью FootballHub.

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