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Киев плачет по Лиге чемпионов: реакция соцсетей на вылет Динамо

Комментариев: 2
Вашему вниманию самые яркие комментарии о результате матча Динамо - Брюгге в квалификации Лиги чемпионов.
Динамо - Брюгге: реакция соцсетей
Динамо - Брюгге: реакция соцсетей
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо после выездного поражения сыграло вничью с Брюгге в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и покинуло турнир.

Вашему вниманию самые интересные комментарии экспертов и фанатов об этом поединке:

Вашему внимаю также видео обзор матча Динамо - Брюгге.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Брюгге, Лига Чемпионов, квалификация, футбол, реакция соцсетей
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Комментариев (2)
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П    14.08.2019, 09:18
Оценка:  0
П
Суркису овощебазой управлять. Это его уровень. Сука, такой клуб развалил.
zadneprohodchik    14.08.2019, 08:47
Оценка:  0
zadneprohodchik
c такой игрой там нехрен что делать в ЛЧ
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