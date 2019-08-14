Киев плачет по Лиге чемпионов: реакция соцсетей на вылет Динамо

Вашему вниманию самые яркие комментарии о результате матча Динамо - Брюгге в квалификации Лиги чемпионов.

Киевское Динамо после выездного поражения сыграло вничью с Брюгге в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и покинуло турнир.

Вашему вниманию самые интересные комментарии экспертов и фанатов об этом поединке:

Знову пішов шалений дощ. Київ плаче за лігою чемпіонів — Роман Бебех (@roman_bebekh) August 13, 2019

Непонятная травма и затянувшийся набор формы Цыганковым - слишком слабый и одинокий аргумент в попытках оправдать или объяснить. И если б только эта травма... Все действия - не тайна, так орлянка... Ладно, уже всё сказано. Давно сказано! решать и действовать руководству клуба. — Artem Frankov (@frankov11) August 13, 2019

Є відчуття, що навіть у цього складу “Динамо“ є неймовірний нереалізований потенціал, передусім стосовно центру поля і організації гри в атаці.



Але, звісно ж, реалізація цього потенціалу - задача вже нового, сподіваюся, тренерського штабу... — Serhii Savelii (@good_old_lad) August 13, 2019

Нет, я не плачу. Просто “Динамо“ в глаз попало. — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) August 13, 2019

Вечірня казка для сучасних внуків :“А я бачив,як Динамо грало в Лізі Чемпіонів“... — Анатолій Контрибуц (@kontrybuts) August 13, 2019

Динамо просто разучилось воспитывать креативных игроков. Вся полузащита состоит из одинаковых опорников, не способных обострять. Купили Дуэлунда. Где он? Шапаренко зажегся. Где он? Был Че-че, обладающий хотя бы первым пасом. Где он? Зато Гармаш на месте...#ДинамоБрюгге — Роман Черныш (@RomanChernysh) August 13, 2019

Столько людей пришло как и на « Шахтер Донецк» и опять мимо кассы. Александр будь мужиком уйди ,не мучай ни болельщиков, ни президента, ни себя ,тренируйся на кошках! Три сезона « Динамо Киев» без лиги чемпионов и… https://t.co/F6D51Yr5AX — Олег Печорный (@FYRqC9V5xUDQ1pM) August 13, 2019

забагато помилок. забагато невпевненості. тому й знову лише Ліга Європи. не мені казати про рівень кваліфікації гравців і тренера Динамо. але я чекаю, що фахівці будуть гострими та справедливими у своїх оцінках. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) August 13, 2019

#ДинамоБрюгге Динамо уже приучило болельщиков что в Европе мы аутсайдеры с любой командой кроме стран-карликов типа Лихтенштейна. Еще пару лет и в ЧУ станем крепким середняком, не претендующим на зону Лиги Чемпионов. — Herman Aksom (@Hermanaksom) August 13, 2019

Невихід @DynamoKyiv в ЛЧ не варто драматизувати. Призових клуб не отримає, але для фанів може навіть краще – це клуб радше рівня Ліги Європи, і дай Бог, щоб там в ФКДК склалося. Надія є. Гадаю, якби не видалення Бурди, то не було б такого прохідного двору наприкінці #ДинамоБрюгге — Markiian Peretiatko (@PeretiatkoM) August 13, 2019

Динамо и на 3:3 не наиграло. Зато сейчас будут разговоры про характер, желание, старались, бились. Но в футбол надо играть! А не биться. Бьются на татами. А на поле играют. Команда Хацкевича за все время с этим «тренером» сием искусством так и не овладела. — Denis Kvartalnov (@D_Kvartalnov) August 13, 2019

#ДинамоБрюгге #Динамо

Типичные проблемы нашего футбола.

Смотрим на мяч, голова внизу, забегов на другом фланге не видим.

Отсутствие адекватной базовой техники как короткий пас и прием мяча,отсюда потери.

При любом удобном случае сваливание на навесы.

Очередной вылет Динамо из ЛЧ — Мысли Футбольные (@ftbl_thoughts) August 13, 2019

Порадувала публіка яка прийшла повболівати. Давайте частіше так збиратись, а не раз на рік #ДинамоБрюгге — Роман Бебех (@roman_bebekh) August 13, 2019

Я далеко не оригинален и, может быть, мягковат в послематчевом тексте, но продолжение в том же духе - это во Львов к товарищу Захер-Мазоху. Надеюсь на правильное и адекватное решение сейчас. Понимаю, больно, обидно, группа была - рукой подать... Но - не заслужили ничем. — Artem Frankov (@frankov11) August 13, 2019

Вашему внимаю также видео обзор матча Динамо - Брюгге.